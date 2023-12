Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de persoane suspectate ca ar fi planificat atacuri in perioada sarbatorilor au fost reținute in Austria și Germania, conform informațiilor prezentate de ziarul german Bild, citand surse AFP, raportate de News.ro. Sambata seara, poliția germana a anunțat ca desfașoara percheziții in catedrala…

- Mai multe persoane suspectate ca planuiau atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, potrivit ziarului german Bild, citat de AFP, citata de News.ro . Politia germana a anuntat sambata seara ca efectueaza perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor,…

- Mai multe persoane suspectate ca planuiau atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, scrie News.ro Politia germana a anuntat sambata seara ca efectueaza perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor, in urma unui ”avertisment de pericol” emis…

- Serviciile de securitate din Austria, Germania si Spania au primit informații in legatura cu posibile atacuri planificare de Craciun și in noaptea de Anul Nou, relateaza ziarul german Bild, citat de AFP, noteaza News.ro. Mai multe persoane suspectate ca planuiau atacurile au fost arestate in Germania…

- Alerta in Europa! Islamiștii planuiau atacuri in biserici, in ziua de Craciun: S-au facut zeci de arestariAu fost efectuate mai multe arestari in Germania și Austria, arata portalul Focus-online. O celula terorista islamista a planificat atacuri asupra bisericilor din Koln, Viena și Madrid…

- Un profesor de limba araba si imam al unei moschei din Madrid a fost arestat sub suspiciunea ca ar recruta tineri pentru gruparea Statul Islamic SI , a anuntat joi Garda Civila spaniola, relateaza AFP. Un profesor de limba araba si imam al unei moschei din Madrid a fost arestat sub suspiciunea ca ar…

- Poliția spaniola a confiscat artefacte antice din aur in valoare de 63,6 milioane de dolari (60 de milioane de euro) furate din Ucraina, dupa ce hoții au fost prinși in timp ce incercau sa le vanda la Madrid. Cele 11 piese, in principal bijuterii, inclusiv coliere, brațari și cercei, dateaza din perioada…

- Tragedia de marți seara, 3 octombrie, din Mestre, langa orașul italian Veneția, a fost suprinsa intr-o filmare realizata de o camera de supraveghere din zona, publicata de publicația italiana La Nuova.In imagini, se vede cum autocarul, condus de Alberto Rizzotto, circula pe prima banda, pe pasajul rutier…