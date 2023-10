Alertă în Crimeea: forțele ruse anihilează trei rachete ucrainene Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata in 2014 de Moscova si tinta frecventa a loviturilor efectuate de fortele Kievului, a informat un responsabil rus, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Trei rachete inamice in directia Crimeea au fost doborate" in regiunea Herson la sfarsitul dupa-amiezii, a declarat pe Telegram Vladimir Saldo, instalat de Moscova la conducerea zonelor ocupate in aceasta zona din sudul Ucrainei. "A fost dejucata o provocare a teroristilor regimului de la Kiev", a adaugat el. Anterior, a fost lansata o alerta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014 si vizata in mod regulat de atacuri ale fortelor de la Kiev, a declarat un oficial rus, potrivit AFP, informeaza News.ro."Trei rachete inamice care vizau Crimeea au fost doborate" in regiunea…

- Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014 si vizata in mod regulat de atacuri ale fortelor de la Kiev, a declarat un oficial rus, potrivit AFP."Trei rachete inamice care vizau Crimeea au fost doborate" in regiunea Herson la sfarsitul…

- Ucrainenii au atacat cu drone Crimeea si in apropiere de Moscova. La randul lor, rușii au atacat din nou sudul și vestul Ucrainei, noaptea trecuta. Au folosit rachete și drone, iar mare parte din teritoriul ucrainean a fost sub alerta cateva ore. Nikolaev și Herson au fost regiunile vizate in mod special,…

- Fortele aeriene ale Rusiei au respins, duminica dimineata, un atac coordonat al Ucrainei asupra Crimeei, distrugand cel putin sase drone care vizau peninsula din directii diferite, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie news.ro.Doua drone au fost distruse la ora 1:15 a.m. (2215…

- Rusia a lansat joi votul anticipat in teritorii ucrainene pe care le-a ocupat, in cadrul alegerilor organizate in numeroase regiuni ruse si prevazute pentru 10 septembrie, potrivit agentiei de presa TASS, citate de AFP.Moscova a ocupat cu putin sub o cincime din teritoriul ucrainean: Crimeea, peninsula…

- Rusia a declarat ca a oprit miercuri unul dintre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene de pana acum asupra vestului Rusiei, doborand aeronave fara pilot deasupra a cel puțin șase regiuni, transmite Reuters. Forțele rusești susțin și ca au distrus un atac naval ucrainean asupra peninsulei Crimeea.…

- Bombardamentele ruse repetate asupra porturilor maritime si fluviale ucrainene au distrus „270.000 de tone de cereale” intr-o luna, a declarat miercuri ministrul ucrainean al infrastructurii Oleksandr Kubrakov, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „In total, 270.000 de tone de cereale au fost distruse…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat miercuri ca au interceptat 36 de rachete de croaziera trase de Rusia intr-un nou val de bombardamente, in a 18-a luna de la invadarea tarii de catre Moscova, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Pe 26 iulie, 36 de rachete de croaziera ale inamicului au fost distruse”,…