Deputatul Ion Stefan, fost ministru al Dezvoltarii, a ajuns, miercuri, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” Focsani, dupa ce ar fi cazut de pe o hala industriala, informeaza Agerpres. Raed Arafat anunța RAZBOI total: Ne vedem in INSTANȚA Potrivit presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, starea acestuia ar fi stabila. Ștefan este in stare grava, dar stabila, dupa ce l-a lovit o macara in timp ce se afla la o firma al carei acționar este, apoi a cazut de la o inalțime de 3 metri. „Din pacate, colegul nostru, Ion Stefan, a suferit…