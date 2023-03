ALERTĂ! Fată de 14 dispărută în Timiș – a văzut-o cineva? Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din Chizatau, județul Timiș. In data de 20 martie 2023, in jurul orei 20:00, ILIOI CRISTINA-MARIA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau, intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,70 metri, 40 de kg, par șaten, ochi caprui,fața ovala. Imbracaminte: trening albastru, geaca roz, pantofi sport roz și caciula roșie. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana disparuta este rugat sa apeleze… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a minorei _MARINA ALESSANDRA, de 15 ani_, care a plecat de la domiciliul sau, din municipiul Pitești, in seara zilei de 03 martie a.c., in jurul orei 19:00 și nu a mai revenit.*…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Chizatau. In data de 18 februarie 2023, in jurul orei 17, Ilioi Cristina-Maria ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din Chizatau, județul Timiș. „In data de 18 februarie 2023, in jurul orei 17:00, Ilioi Cristina-Maria ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau,…

- Minora disparuta in Timiș. Oricine poate oferi detalii este rugat sa sune la 112. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din Chizatau, județul Timiș.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din Chizatau, județul Timiș. In data de 18 februarie 2023, in jurul orei 17:00, ILIOI CRISTINA-MARIA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari pentru gasirea unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. Astazi, in jurul orei 09:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, azi noapte, Adelina Lacatușu ar fi plecat voluntar de la domiciliul…

- In cursul zilei de astazi, la ora 11:30, polițiștii din București au fost sesizați cu privire la faptul ca la o stație de metrou din București a fost amplasat un dispozitiv exploziv. Este alerta cu bomba, iar la fața locului au intervenit de urgența polițiștii din Capitala. Iata ce au anunțat echipajele…