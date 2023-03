Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, 1 martie 2023, polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca in fața porții de acces a Tribunalului Timiș se afla un laptop abandonat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, in apropiere, intr-un…

- Un barbat de 23 de ani din localitatea timiseana Sinpetru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala, dupa ce a agresat fizic, pe o strada din Timisoara, un tanar de 18 ani, provocandu-i mai multe plagi cu un obiect taietor. Biroul de presa al Politiei Timis a informat, joi…

- La data de 27.12.2022, in jurul orei 18:40, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar, s-ar fi aruncat de la etajul 5 al parcarii unei societați comerciale, parcare ce are ieșirea pe strada Sever Bocu. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate…