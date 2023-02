O ședinta de plen a Parlamentului European de la Strasbourg a fost intrerupta brusc, dupa ce un grup protestatari kurzi, care au patruns in instituție, amenința ca se arunca de la un balcon interior. Forțele de ordine negociaza cu aceștia. Mai mulți eurodeputați au relatat pe Twitter despre situație, in timp ce președinta Roberta Metsola a fost escortata din plen. European Parliament proceedings have been suspended and the chamber evacuated due to a disruptive protest in the visitor's gallery https://t.co/ki3nXCaXrO pic.twitter.com/VBxPswUlpF — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) February 15, 2023…