Stiri pe aceeasi tema

- O campanie cu malware de tip Trojan Stealer, prin email, vizeaza instituții de stat și private din Romania, avertizeaza Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC). Potrivit DNSC, incepand cu data de 25 martie 2022, este in desfașurare o campanie cibernetica malițioasa cu malware de tip Trojan…

- Site-ul de recenzii de carți Bookblog.ro, acuzat ca ar fi implicat in atacuri cibernetice de tip DDoS asupra unor instituții guvernamentale din UE, se afla in continuare pe noua lista actualizata și publicata miercuri, 16 martie, de catre Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) care propune…

- Utilizatori din Romania continua sa raporteze primirea unor mesaje cu oferte false de angajare, transmite Directoratul National de Securitate Cibernetica, precizand ca astfel de mesaje se propaga pe WhatsApp.Postarea de pe pagina oficiala a Politiei Romane Utilizatori din Romania continua sa raporteze…

- Utilizatori din Romania au raportat primirea unor mesaje cu oferte false de angajare, avertizeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC), precizand ca astfel de mesaje se propaga pe WhatsApp.

- Utilizatori din Romania au notificat, in ultimele zile, Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) cu privire la mesaje nesolicitate primite pe WhatsApp, de obicei redistribuite, in care erau anuntati despre faptul ca urmeaza sa primeasca o donatie de aproximativ 1,9 milioane de euro.…

- Utilizatorii rețelei sociale Instagram sunt vizați in ultimele zile de o campanie de tip phishing, cu mesajul „Took me 2 hours to make it. I hope you love it” (Mi-a luat doua ore sa il fac. Sper ca iți place), anunța DNSC, potrivit Mediafax. „Utilizatorii rețelei sociale Instagram sunt vizați…

- Infractori cibernetici au copiat identitatea vizuala a Universitații București și trimit mesaje primite de utilizatorii din Romania au totodata anexate atașamente malițioase de tip Excel, pentru a crea e-mail-uri de tip phishing, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC).…