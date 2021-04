Alertă de securitate în SUA, la Capitoliu Alerta de securitate in SUA – doi agenti de politie au fost raniti, vineri dupa-amiaza, dupa ce au fost loviti cu o mașina, intr-un incident produs la Capitoliu, iar autoritatile au impușcat mortal șoferul automobilului. In urma acestui incident de securitate, cladirea Capitoliului a fost inchisa temporar, afirma surse citate de postul NBC News. Potrivit unor surse citate de CNN, in apropierea sediului Congresului SUA au fost auzite focuri de arma, fiind vorba probabil de eforturile autoritatilor pentru imobilizarea agresorului. “Politia Capitoliului raspunde la punctul de acces de nord, din zona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al unor experti dat publicitatii luni recomanda utilizarea de "garduri mobile" pentru a proteja Capitoliul american si indeamna la crearea unei forte de reactie rapida la Washington, catalogand in acelasi timp Politia Capitoliului drept slab pregatita pentru atacul de la 6 ianuarie asupra…

- Politia Capitoliului, sediul Congresului american unde au patruns pe 6 ianuarie sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, a declarat miercuri ca are informatii despre o ''posibila intentie a unei militii'' de a ataca joi aceasta institutie, relateaza agentiile AFP.

- Soldatii Garzii Nationale vor ramane sa apere cladirea Congresului american pana pe 12 martie, a confirmat un oficial de la Pentagon, potrivit The Sun. Seful in exercitiu al Politiei Metropolitane din Washington a declarat la audierea marti din Congres ca reticenta Garzii Nationale de a trimite imediat…

- Autoritatile federale americane au arestat-o pe tanara care ar fi furat un laptop din biroul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in timpul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie, anunța agerpres . Riley June Williams, in varsta de 22 de ani, care a fost acuzata de acces ilegal in sediul…

- Alerta de securitate la cladirea Congresului SUA din Washington DC, cu doua zile inainte de ceremonia de investire a lui Joe Biden in funcția de președinte. La Capitoliu se desfașurau repetiții pentru ceremonia care va avea loc peste doua zile.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA a difuzat imagini cu participanti la violentele de miercuri de pe Dealul Capitoliului pe retelele de socializare, în speranta de a obtine ajutor din partea publicului pentru identificarea acestora, scrie agenția DPA, citata de Agerpres.FBI ofera…

- Procurorii federali au deschis o ancheta pentru crima dupa ce un ofiter al Politiei Capitoliului a murit joi, la o zi dupa asaltul sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului, a relatat vineri CNN, citand un oficial al autoritatilor de aplicare a legii. Agentia de presa Reuters…

- Comisii ale Congresului SUA vor investiga modul in care fortele de politie au gestionat protestele violente de la Capitoliu, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX. Politia Capitoliului, care are sarcina protejarii Congresului, a solicitat ajutorul serviciilor de politie din…