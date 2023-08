Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in județul Iași! Un copil de numai 2 ani a fost adus de urgența la spital dupa ce a inghițit mai multe medicamente pe care le-a gasit in casa. Baiatul, din Onești, a fost preluat de catre SMURD și transportat la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iași. "Copilul este internat in Compartimentul…

- 85 de persoane s-au prezentat la Urgențe cu toxiinfecție alimentara zilele trecute, a transmis managerul Gabriel Lazany de la Spitalul Clinic de Urgența Bistrița. Dintre acestea, 30 sunt copii. Un singur pacient a ajuns la Terapie Intensiva. „In momentul de fața, mai exista doar doi pacienți internați.…

- Intreaga pașune din localitatea Epureni, județul Iași, a fost dezinfectata și delimitata astfel incat nicio ovina sau bovina sa nu aiba acces pe pașune. In urma cu o saptamana, a fost inregistrat primul deces la o bovina și, ulterior, 3 persoane din zona au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Alerta la o ferma de vaci din județul Iasi. Trei angajați sunt suspectati ca au antrax cutanat. Sunt internati acum, iar unul dintre ei a fost operat. La ferma au fost luate primele masuri de izolare. Miercuri sunt asteptate rezultatele analizelor de laborator. Daca vor fi pozitive, toate animalele…

- AJUTOR… Drama prin care trece Andrada Iștvan din Barlad, eleva de liceu a carei adolescența este cumplit marcata de depistarea unei afecțiuni ingrozitoare – cancer de colon, are nevoie de toți oamenii cu suflet bun! Este internata la Spitalul de Copii „Sf Maria” din Iași și are urgenta nevoie de sange.…

- Doua fete de 11 ani au fost calcate de o masina, joi seara, 25 mai, in timp ce se jucau pe iarba, la marginea unui drum din satul Domnița. Una dintre copile a decedat la spital, iar cealalta ramane internata in stare grava, in urma impactului, potrivit site-ului local Ziarul de Iași.Potrivit Politiei,…

- Scurtul val de crestere a virozelor, care a durat circa o luna de zile, pare ca a depasit zona de varf la Iasi, conform datelor comunicate de catre Directia de Sanatate Publica. Astfel, pentru ultima saptamana analizata de catre Compartimentul de Supraveghere Epidemiologic si Control Boli Transmisibile…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au tratat in cursul zilei de ieri, luni, 15 mai, un caz grav, adus de urgenta din Botosani. Parintii, dintr-o comuna din Botosani, au dus-o pe fetita lor de 5 ani de urgenta la spital dupa ce aceasta a baut o gura dintr-o sticla umpluta cu benzina.…