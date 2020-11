Stiri pe aceeasi tema

- In total 136.000 de persoane au fost diagnosticate cu HIV, in 2019, in regiunea acoperita de Biroul pentru Europa al OMS - dintre care 80- din cazuri in partea de est a acestei regiuni. Din aceasta regiune fac parte 53 de tari - inclusiv Rusia si mai multe state din Asia Centrala. Raportul Centrului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a pledat joi pentru necesitatea de a mentine deschise scolile in perioada pandemiei de coronavirus si este de parere ca se poate evita carantina daca sunt sporite masurile de protectie, relateaza EFE, conform Agerpres."Trebuie sa asiguram educatia pentru copiii nostri",…

- Europa a devenit centrul pandemiei de coronavirus, iar state precum Austria, Elvetia, Polonia sau Rusia au raportat din nou cifre record. Si peste ocean, in Statele Unite s-au inregistrat 120.000 de cazuri in 24 de ore, un bilant care mentine aceasta tara pe primul loc in lume. Organizatia Mondiala…

- Decesele zilnice COVID-19 au crescut cu aproape 40% comparativ cu saptamana precedenta, a declarat pentru BBC Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al OMS, Margaret Harris, a declarat ca Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat…

- Suntem intr-un moment periculos, și este de abia luna octombrie. Avertismentul vine de la Organizația Mondiala a Sanatații. Totul, in condițiile in care Europa are trei țari cu peste un milion de cazuri: Rusia, Spania și ultima venita Franța, care a trecut ieri de acest prag psihologic, dupa un numar…

- Organizația Mondiala a Sanatații face legatura intre creșterea uriașa a numarului de cazuri de coronavirus in Europa și eșecul in ceea ce privește plasarea in carantina a persoanelor expuse virusului, relateaza The Guardian.

- Directorul pentru situatii de urgenta de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, a indemnat, vineri, guvernele din Europa sa ia masuri urgente pentru a reduce transmiterea noului coronavirus

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat joi o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul cresterii infectiilor in Europa, relateaza Reuters.