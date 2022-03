Alertă de grad zero în România! Filtre și razii masive pentru capturarea mascatului care a atacat o unitate militară VIDEO Este alerta in toata țara. Polițiștii il cauta in continuare pe individul care a atacat un militar de la o unitate militara din Mamaia, judetul Constanța și a dezarmat soldatul de paza. Acesta a fugit apoi cu arma și cu un incarcator cu 30 de cartușe. In acestt moment este mobilizare generala a nivelul județului Constanța, dar și a intregii țari. Individul inarmat cu un pistol mitraliera și 30 de cartușe este liber și acum pe strazi. Poliția Militara, Inspectoratul Județean de Poliție, forțe de la Jandarmerie, cu toții sunt in teren, sunt organizate filtre și mașinile sunt verificate cu atenție.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pistol mitraliera si munitie au fost furate, sambata seara, de la un militar aflat in postul de paza de la o unitate din Mamaia Sat, iar apoi agresorul a fugit, sarind gardul. Ministerului Apararii Nationale a dispus, la nivelul tuturor unitatilor militare, masuri pentru intarirea serviciilor…

- „Convoiul Libertații” a ajuns și in Romania, dupa ce a facut turul Europei. Inspirați de canadieni, soferii de camioane promit sa marsaluiasca și in orașele romanești impotriva vaccinarii obligatorii. Șoferii au manifestat zilele trecute la Constanța și Piatra Neamț, insa grupuri din toata tara sunt…

- Politistii de frontiera, impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu, au descoperit și indisponibilizat doua semiremorci care aveau montate artizanal, doua rezervoare, de aproximativ 600 de litri, fiecare, pline cu motorina. Șoferii sunt doi cetațeni sarbi, care…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doisprezece cetateni din Afganistan, Pakistan și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunsi in ansambluri rutiere sau deplasandu-se pe jos catre frontiera. In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Forțe din Poliție și Jandarmerie asigura siguranța in Bolintin Vale, județul Giurgiu, miercuri seara, dupa ce un șofer de microbuz a fost lovit cu piatra in cap și a murit, duminica la spital, in urma unui scandal izbucnit pe strada. Agresorul a fost arestat preventiv.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit trei cetateni turci care au prezentat documente de calatorie cu vize false.In data de 25.12.2021, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, politistii de frontiera…