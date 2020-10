Un avion Boeing 737-700 al KLM care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam s-a reintors de pe pista pe platforma aeroportului in urma unei alerte cu bomba. Zborul in cauza are indicativul KL1376. Pasagerii de pe aeronava au fost debarcați, iar la aceasta ora echipe SRI și Antitero verifica bagajele din compartimentul cargo al aeronavei. Pasagerii se afla in Salonul oficial al aeroportului, conform declarațiilor purtatorului de cuvant al aeroportului, Valentin Iordache. The post Alerta cu bomba pe Otopeni, un avion al KLM s-a intors pe platforma aeroportului appeared…