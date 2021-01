Stiri pe aceeasi tema

- Totul a pornit de la un pachet suspect care a ajuns in mod misterios in interiorul fabricii, toți oamenii fiind evacuați.Producatorul vaccinurilor a declarat ca a fost sfatuit de autoritați sa evacueze cladirea, potrivit BBC.Premierul Mark Drakeford a declarat ca atat poliția, cat și armata fac cercetari.

- Alerta cu bomba la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani. La fața locului a venit grupa operativa a Poliției și specialiștii Bombtech care au incercuit zona. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden a avertizat marti ca in cazul in care Congresul nu ajunge rapid la un acord financiar pentru combaterea pandemiei, campania de vaccinare impotriva noului coronavirus risca sa fie incetinita sau chiar oprita, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Fara masuri…

- Alegatorii din Republica Moldova sunt asteptati duminica, 15 noiembrie, la urnele de votare pentru a-si alege presedintele tarii pentru urmatorii patru ani, in turul doi al alegerilor prezidentiale. Republica Moldova se afla la rascrucea dintre Est si Vest, iar moldovenii au de ales intre candidatul…

- Alerta cu bomba de la Judecatoria cu sediul Buiucani este una falsa, special organizata de oamenii lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc pentru a sabota examinarea dosarului in care este vizat Veaceslav Platon. Cel puțin asta afirma avocatul omului de afaceri, Ion Crețu, care a menționat, pentru UNIMEDIA,…

- Autoritatile din Timisoara au fost in alerta, azi-noapte, dupa ce un apel primit la 112 a anuntat ca o bomba a fost amplasata la sediul fabricii de anvelope Continental. The post Alerta in Timișoara in urma unui apel care anunța o bomba la fabrica de anvelope Continental appeared first on Renasterea…

- Alerta maxima, in noaptea de luni spre marți, la Timișoara. Polițiștii au facut verificari la fabrica de anvelope Continental dupa ce un individ a sunat la 112 și a anunțat ca in interior este o bomba. Sesizarea nu s-a confirmat.

- Trafic restricționat pe un segment din bd. Ștefan Cel Mare din capitala la primele ore ale dimineții, in urma unei alerte cu bomba in cladirea Primariei Chișinau. In jurul cladirii Primariei sint adunate mașini ale Poliției, Ambulanței și Pompierilor. Iar traficul este restricționat pe o banda pe bd.…