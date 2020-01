Cutremure mari în Japonia şi Iran

Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,1 grade, s-a produs si in ziua de luni, 27 ianuarie, in Sud-Vestul Iranului. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 13h28min UTC (ora locala 16h58min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat in Sud-Vestul Iranului,… [citeste mai departe]