Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca și-a depus mandatul de premier interimar. Florin Roman, președintele interimar al Camerei Deputaților, a confirmat Nicolae Ciuca și-a depus mandatul de premier interimar. Florin Roman, președintele interimar al Camerei Deputaților, a confirmat Florin Roman a anunțat faptul ca Nicolae Ciuca…

- Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMR și au finalizat programul de guvernare.Ședința a avut loc in condițiile in care PNL nu a reușit inca sa gaseasca o soluție de a obține sprijin pentru noua formula de guvern, condus de Nicolae Ciuca. Conducerea PNL…

- Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMR și au finalizat programul de guvernare.Potrivit surselor Realitatea PLUS, s-a decis, in cadrul discuțiilor cu președintele, sa se mearga pe varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR, susținut cu voturi PSD. Ședința a…

- Florin Cîțu susține ca premierul desemnat Nicolae Ciuca ramâne la mandatul de a gasi susținere pentru un guvern minoritar. Întrebat daca Ciuca a primit un mandat flexibil de la președintele Klaus Iohannis, liderul PNL a spus ca „ „premierul desemnat poate sa fie mandatat…

- Președintele PNL Florin Cițu a facut un apel marți catre liderii PSD și USR sa dea dovada de responsabilitate și sa susțina in Parlament guvernul minoritar condus de Nicolae Ciuca. „Avem mandat doar pentru un guvern minoritar PNL UDMR. Fac un apel pe aceasta cale la responsabilitate și la…

- Negocierile sunt în blocaj total iar pe scena politica este un haos în acest moment. PSD și USR resping susținerea unui guvern minoritar în Parlament iar în interiorul PNL tensiunea acumulata este gata sa explodeze. Mai exact, premierul desemnat Nicolae Ciuca vrea sa ceara liberalilor…

- "Varianta cu Dan Vilceanu am prezentat-o inca de saptamana trecuta. E foarte clar, evolutia din punct de vedere al sanatatii in Romania ne ducem catre o solutie cat mai rapida din punct de vedere politic. Orice intarziere din partea PNL, USR sau Iohannis va agrava lucrurile si mai tare. Romanii nu mai…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…