- Camera Deputaților a adoptat joi cu modificari, in calitate de for decizional, ordonanța de urgența a guvernului (OUG 37/2020) care ofera posibilitatea, persoanelor fizice și firmelor, a amanarii ratelor la credite. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat ca liberalii vor ataca modificarile…

- "PNL isi bate joc de romani! Si blocheaza la CCR, din nou, amanarea ratelor la banci si ajutorul pentru producatorii agricoli afectati de seceta. Se tin cu dintii de 'dobanda la dobanda' si pentru asta sunt in stare sa isi conteste propria ordonanta", a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook. Presedintele…

- Camera Deputaților a adoptat joi cu modificari, in calitate de for decizional, ordonanța de urgența a guvernului (OUG 37/2020) care ofera posibilitatea, persoanelor fizice și firmelor, a amanarii ratelor la credite, introducand in categoria beneficiarilor inclusiv persoanele care au restanțe la banci…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, a anunțat joi, in plenul Camerei Deputaților, ca liberalii vor ataca la Curtea Constituționala proiectul de lege pentru aprobarea OUG 37/2020 care se refera la amanarea plații ratelor la banci.„O sa atacam la CCR legea adoptata azi”,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a explodat dupa ce PNL a contestat la CCR doua legi promovate de PSD si adoptate, in 3 aprilie, de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala. Ponta acuza PNL ca apara anumite banci, in detrimentul romanilor."PNL - VANZATORII ROMANIEI !! Parlamentul…

- Anuntul ca PNL a sesizat CCR a fost facut de liderul deputatilor liberali, Florin Roman. Parlamentarul a explicat ca cele doua legi au fost adoptate fara a exista o dezbatere reala si fara avize din partea comisiilor de specialitate ale Legislativului si din partea Consiliului Economic și Social…

- Camera Deputaților a votat vineri mai multe legi inițiate de parlamentari PSD, Pro Romania și ALDE prin care sunt instituite o serie de facilitați fiscale pentru firmele afectate de criza, printre care amanarea plații CAS și CASS, posibilitatea amanarii plații utilitaților (apa, energie, gaze, salubritate,…

- ​PNL a anuntat, vineri, ca ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) proiectele referitoare la amanarea platii ratelor bancare si suspendarea platii la utilitati. Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, sustine ca cele doua legi susnt populiste, „scrise parca de Viorica Dancila si Danut Andrusca”.