Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca a avut o discutie cu Elena Lasconi si i-a cerut retragerea din campania pentru europarlamentare, dupa scandalul provocat de declaratiile acesteia privind votul la referendumul pentru familie si ca a decis convocarea Biroului National al USR in aceasta seara.

„Am avut o discutie cu Elena Lasconi si i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului National al USR in aceasta seara pentru formalizarea acestei decizii. Am certitudinea ca Elena a inteles ca intreaga discutie publica din ultimele 24 de ore, impreuna…