ALERTĂ Avem antrenor la echipa națională de fotbal! Edward Iordanescu, 43 de ani, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei, pentru urmatoarele doua campanii, Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European din 2024. Numirea lui Iordanescu vine dupa ce Naționala a mai avut un cuplu tata-fiu pe banca: Mircea Lucescu și Razvan Lucescu urmați de Anghel Iordanescu și Edward Iordanescu. Fiul fostului senator a discutat, la instalare, și despre zvonurile ca tatal sau, om politic și general al Armatei Romane, s-ar fi implicat pentru ca acesta sa fie numit selecționer. ”Am fost susținut de americani. De cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

