Alertă! Apă de la robinet otrăvită cu arsenic, într-o comună din Prahova Apa potabila dintr-o localitate prahoveana este ”otravita” cu arsen, a anunțat compania Hidro Prahova care solicita localnicilor sa nu o consume nici macar pentru spalat.Este al doilea caz de acest fel in ultimele șase luni. In decembrie anul trecut s-a creat o adevarata isterie in județ dupa ce in comuna Manești au fost constatate depașiri […] The post Alerta! Apa de la robinet otravita cu arsenic, intr-o comuna din Prahova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

