Alertă ANM - Cod galben miercuri dimineața, în patru județe Meteorologii au emis miercuri dimineața mai multe avertizari Cod galben de ceața, ghețuș și polei, valabile in patru județe din țara, anunța Mediafax. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Huedin, Poieni, Capușu Mare, Sancraiu, Izvoru Crișului din județul Cluj. In aceste zone se va semnala local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului. O alta avertizare vizeaza zonele joase ale județelor Argeș și Dambovița, unde se va semnala izolat burnița ce depune polei. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

