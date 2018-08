Stiri pe aceeasi tema

- Pesticidele folosite de agricultori sunt extrem de toxice pentru organism atunci cand nu sunt dozate corect. Totodata, specialiștii susțin ca aceste substanțe sunt daunatoare organismului oricum, chiar și in doze mici și controlate. Studii europene arata ca cei mai afectați de toxicitatea pesticidelor…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a lansat, luni seara, un avertisment ingrijorator in legatura cu unele produse care se vand in supermarket-uri. Noua persoane au murit deja din cauza unei bacterii extrem de periculoase care a provocat deja moartea anoua persoane.

- Autoritatile sanitar-veterinare din Ungaria au initiat o serie de retrageri de pe piata a unor legume congelate si amestecuri de legume congelate, comercializate sub diverse marci, in mai multe tari europene, deoarece acestea prezinta o potentiala contaminare cu bacteria Listeria.

- Cel putin 17 persoane au murit si alte trei sunt date disparute dupa ce ploile musonice, deosebit de abundente in acest an, au provocat inundatii si alunecari de teren in mai multe regiuni din Nepal, a anuntat...

- Senegal și Columbia se vor duela joi, de la ora 17:00, in ultima partida din grupa H. Meciul va fi in direct pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. Forțele de securitate vor fi in strada peste tot in țara, dupa ce sarbatoarea victoriei cu Polonia a facut 8 morți, 73 de raniți și au fost arestate 776 de persoane.…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au spus ca peste 25 de persoane au fost infectate din 16 mai pana acum cu bacteria E. Coli. Doua dintre victime sunt din Minnesota, iar celelalte trei din Arkansas, California și New York.