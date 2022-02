ANSVSA a decis retragerea unor produse alimentare din magazine din cauza contaminarii acestora cu oxid de etilena, un pesticid cancerigen. Este vorba de anumite condimente care au fost contaminate cu aceasta substanța și care ar putea cauza „grave probleme de sanatate”. Oxidul de etilena se gasește sub forma gazoasa și se folosește in special pentru […] The post ALERTA alimentara! Condimente contaminate cu oxid de etilena, retrase urgent de la raft first appeared on Ziarul National .