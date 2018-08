Informația a fost confirmata de ministrul Justiției Tudorel Toader. Generalul-maior Nicolae Lupulescu activeaza in cadrul Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General din 14 martie 2016, cand a fost detașat pentru o perioada de trei ani. Procurorul general este cel de-al doilea candidat inscris in cursa pentru șefia DNA. Alaturi de acesta s-a mai inscris, pana in prezent, in cursa pentru conducerea DNA procurorul Paula Tanase, de la Galați.