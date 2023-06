Alertă aeriană la Zaporojie: zona a fost zguduită de o explozie în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică BBC Rusia relateaza ca o explozie a fost auzita in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei, citand postul public de radio Suspilne, potrivit news.ro. A fost declarata o alerta de raid aerian in oras si in regiune. CITESTE SI Ce se intampla acum pe strazile din Moscova 06:00 1335 Toata lumea vrea raspunsuri: se deschide o ancheta la bordul navei Titan 05:00 977 Rușii dau tarcoale frontierelor NATO: avioanele britanice intercepteaza 21 de aeronave rusești la limita spațiului aerian al alianței 04:00 1840 Puțini s-ar fi gandit la așa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters, citat de…

- Rușii intorși din razboiul impotriva Ucrainei au inceput, in ultimele luni, sa țina cursuri in școli, scrie publicația independenta Verstka. Laitmotivul propagandei ruse din cadrul acestor „lecții de curaj”, cum le-au numit ei, este ca „ucrainenii sunt fasciști” și „lupta pentru dolari, nu pentru adevar,…

- Rusia a tras opt rachete cu raza lunga de actiune asupra regiunii sudice Odesa in cursul noptii de duminica spre luni spre luni, au anuntat fortele aeriene ucrainene intr-un comunicat, informeaza CNN. "In jurul miezului noptii, ocupantii rusi au atacat regiunea Odesa cu bombardiere cu raza lunga de…

- Aproximativ 1.679 de persoane, dintre care 660 de copii, au fost evacuate din zonele din apropierea centralei nucleare Zaporojie din estul Ucrainei, a declarat duminica seara un oficial instalat de Moscova in parțile controlate de Rusia din regiunea ucraineana Zaporojie, anunța Rador.Directorul general…

- Rusia ii va deporta pe locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de Moscova la 30 septembrie 2022 - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie - daca acestia nu adopta cetatenia rusa, potrivit unui decret promulgat joi de presedintele rus, Vladimir Putin, care a vizitat recent

- Rusia nu invita niciun sef de stat sau de guvern strain la traditionala sa parada militara din 9 mai, in cel de-al doilea an de razboi al Kremlinului impotriva Ucrainei, relateaza DPA. "Anul acesta nu au existat invitatii speciale", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului luni, potrivit agentiei…

- Rușii recurg și la armament vechi de 60 de ani pentru a-și pastra pozițiile, mai arata documentele. Iar cel mai ingrijorator este faptul ca rușii se pot folosi de aceste dezvaluiri pentru a intoarce razboiul in beneficiul lor, avertizeaza analiștii. Documentele secrete ale americanilor arata ca, dupa…