- In primul mare interviu acordat dupa externarea din spitalul de la Berlin, Aleksei Navalnii, unul din principalii opozanti ai Kremlinului, afirma ca in opinia sa „Putin este in spatele tentativei de otravire, alta explicatie nu am”. In discutia cu jurnalistii saptamanalului german Der Spiegel, Navalnii…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters, citata de Agerpres.”Sustin ca Putin se afla in spatele infractiunii si nu am…

- Germania a solicitat Frantei si Suediei „o revizuire independenta a dovezilor Germaniei”, pe baza unor noi probe de la Navalnii. Opozantul se afla, inca, in spitalul Berlin Charite. Germania asteapta rezultatul unei evaluari separate de catre OPCW, Organizatia pentru Prevenirea Armelor Chimice, din…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept otravire , dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters.

