- Opozantul rus Aleksei Navalnii, condamnat in februarie la doi ani si jumatate de inchisoare si in prezent incarcerat, a dat asigurari miercuri, din celula sa, ca se simte bine, intr-un mesaj pe Instagram, relateaza AFP. "Sunt bine. Exista chiar si o bara de tractiuni in curte", a scris…

- Opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost transferat din penitenciarul din Moscova într-un centru de detentie necunoscut, anunta avocatul acestuia din Rusia, Vadim Kobzev.„Aleksei Navalnîi a fost mutat din Penitenciarul SIZO-1”, situat la periferia Moscovei, a informat…

- UPDATE 11.12 O erata Reuters precizeaza ca pedeapsa lui Navalnîi a fost redusa cu 6 saptamâni, nu redusa la șase saptamâni, așa cum transmisese anterior.În rpima faza, agenția de presa afirmase ca judecatorii au decis sa-i scada pedeapsa de la aproape trei ani la o luna…

- Iulia Navalnaia, sotia liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii, a parasit miercuri Rusia, ajungand in Germania, afirma surse citate de agentia de presa Interfax. Iulia Navalnaia s-a deplasat cu un avion comercial care a zburat de la Aeroportul Domodedovo din Moscova in orasul german Frankfurt,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. El a fost arestat duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic. Aleksei Navalnii va petrece urmatoarea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Reuters, AFP si Interfax. Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii scrie ca acum este complet…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Alexei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…