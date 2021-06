Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost adus inapoi in colonia penitenciara Pokrov, de unde fusese transferat la mijlocul lui aprilie la un spital penitenciar dupa ce a tinut greva foamei, au anuntat luni apropiati ai sai si autoritatile ruse, transmit AFP si Reuters, citeaza

- Opozantul rus Aleksei Navalnii va fi transferat intr-un spital pentru detinuti, deși starea lui de sanatate este una foarte grava. Hotararea aparține serviciilor penitenciare ruse. Totodata, Reuters relateaza ca acestuia i s-a prescris un tratament cu vitamine, pentru care și-a dat acordul.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii - aflat in greva foamei din 31 martie in penitenciarul din Pokrov (100 km est de Moscova), unde ispaseste in prezent o pedeapsa cu inchisoarea de doi ani si jumatate intr-un dosar despre care el si opozitia rusa sustin ca este fabricat politic - a fost amenintat de administratia…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia Penitenciara Nr. 2 din Pokrov, bolnav si aflat in greva foamei, continua sa se deterioreze. Opozantul rus sufera de o pierdere a simturilor la nivelul mainilor si a slabit 13 kilograme, relateaza AFP.

- Mai multi sustinatori ai lui Aleksei Navalnii au fost arestati in fata penitenciarului din Pokrov, la 100 de km de Moscova, acolo unde disidentul rus este inchis. Printre cei retinuti sunt si sase medici, inclusiv medicul personal al lui Navalnii, Anastasia Vasilieva. Medicii veniti…

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla e afla in colonia penitenciara nr. 2 de la periferia orasului Pokrov, in regiunea Vladimir, unde trebuie sa ispaseasca doi ani si jumatate de inchisoare. Navalnii a denuntat luni ca este incarcerat intr-un „lagar de concentrare” intr-un mesaj pe contul sau de pe…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii denunta luni faptul ca a fost incarcerat intr-un ”lagar de concentrare”, intr-un mesaj postat pe contul sau de Instagram, relateaza AFP. ”Trebuie sa recunosc ca sistemul carceral rusesc a reusit sa ma surprinda”, declara el. ”Nu credeam ca se poate…

- ​Disciplina și supraveghere permanenta: opozantul rus Aleksei Navalnîi a denunțat luni ca este încarcerat într-un „lagar de concentrare”, descriind condițiile sale de detenție în colonia penitenciara unde trebuie sa ispașeasca o pedeapsa de doi ani și jumatate de…