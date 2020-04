Aleksandar Prijovic, arestat pentru încălcarea măsurilor de restricţie Atacantul Aleksandar Prijovic a fost arestat vineri pentru incalcarea masurilor de restrictie a circulatiei in Serbia din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut sambata de catre politia sarba, informeaza Agerpres . „Prijovic a fost arestat impreuna cu alte persoane si toti au fost prezentati procuraturii. Ei au incalcat masurile de restrictie. Au consumat bauturi in holul unui hotel din Belgrad dupa ora limita 5 dupa-amiaza. Erau mai mult de cinci persoane prezente (circa 17-18, potrivit dpa). Si hotelul este responsabil. Masurile interzic servirea mancarii si bauturii… cu exceptia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

