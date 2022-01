Aleile gunoaielor din Craiova Aleile 1 si 2 Genistilor din Craiova s-au dezvoltat mult in ultimii ani. Foarte multi craioveni si-au construit case in zona, insa acum se lovesc de o mare problema. In capatul celor doua alei s-au format munti de gunoaie, care cresc vazand cu ochii. Un cititor al Gazetei de Sud ne-a sesizat situatia legata de gunoaiele aruncate ilegal in zona in care locuieste. „Sunt munti de gunoaie pe Aleile 1 si 2 Genistilor. Am facut sesizarea pe e-mailul primariei si eu si vecinii, dar nu s-a intamplat nimic“, a spus craioveanul care locuieste pe una dintre aceste alei. Gunoaie intinse pe zeci de metri Intr-adevar,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un cartier al Craiovei „ninge”, spun locuitorii. Nu ninge cu zapada ci cu praf de carbune si cenusa de la cosurile Electrocentralei din Bariera Valcii.„Oameni buni…de cateva zile ninge abundent in Bariera Valcii. Nu ninge cu zapada, asa cum ar fi normal, ci cu”otrava”, spune un craiovean pe pagina…

- Mihai Marin, primarul comunei Beleți-Negrești, din județul Argeș, unde in noaptea de duminica spre luni a izbucnit un incendiu puternic, in urma caruia arhiva a fost distrusa in totalitate, a fost dat disparut de familie in cursul serii de luni.Mihai Marin ar fi facut un accident cu mașina in noaptea…

- Ce taxe de parcare vor plati craiovenii in 2022. Primaria Craiova a stabilit taxele și impozitele pe care locuitorii municipiului le vor plati anul viitor. Proiectul de hotarare privind nivelul taxelor și impozitelor pentru anul 2022, intocmit in octombrie și aflat pentru o perioada in consultare publica,…

- Fostul luptator K1 Daniel Ghița, in prezent parlamentar PSD, atenționeaza ca daca romanii nu se revolta impotriva vaccinarii obligatorii, libertatea generațiilor viitoare va fi o iluzie. Ghița prezinta ca exemplu situația din Olanda, țara unde, susține el, manifestanții sunt impușcați de oamenii legii,…

- Videoconferințele și ședințele online au devenit noul mod de lucru in ultimii aproape doi ani. Pe langa ferirea de Covid-19, acestea au avut și un efect neașteptat: au crescut foarte mult numarul intervențiilor estetice la fața. Motivul operațiilor? Sa dea bine la camera. Pandemia și restricțiile de…

- Craiova are probleme cu iluminatul stradal, in fiecare an dupa ce se trece la ora de iarna. In mai multe zone ale orasului, in momentul in care se intuneca, iluminatul stradal nu se aprinde, chiar daca Primaria Craiova sustine ca orele de functionare s-au schimbat de la 1 noiembrie, iar lumina se aprinde…

- Reprezentantii Spitalului Judetean Buzau au decis sa puna la dispozitia bolnavilor de COVID-19 si a celor suspectati de infectare cu SARS-CoV-2 care asteapta in curtea unitatii, in masinile personale, tuburi de oxigen, pentru a putea respira. Prefectul Daniel Ticlea afirma ca, practic, Serviciul Judetean…

- Vulcanul Cumbre Vieja, La Palma, a erupt din nou. Oamenii sunt terifiați de pericolul lavei, iar multe case, mașini și terenuri au fost distruse. Situația din Spania este cu adevarat ingrjoratoare. Intr-o singura zi, lava s-a extins 900 de metri, iar aproximativ 7.500 de oameni sunt nevoiți sa locuiasca…