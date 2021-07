Stiri pe aceeasi tema

- Atleta cubaneza Alegna Osorio a încetat din viata la doar 19 ani, ca urmare a ranilor la cap suferite la un accident, în aprilie, au anuntat, joi, autoritatile sportive din Cuba, potrivit AP.Osorio a fost lovita de un ciocan la un stadion de atletism din Cuba."Împartasim…

- Sportiva americana Carissa Moore a devenit prima campioana olimpica din istoria surfingului, marti, la Jocurile de la Tokyo, dupa ce s-a impus pe Tsurigasaki Surfing Beach in finala disputata contra reprezentantei Africii de Sud, Bianca Buitendag. Buitendag le invinsese anterior pe multipla…

- Daniel Martin, unul dintre tinerii de perspectiva ai inotului romanesc, s-a clasat ultimul in seria sa in proba de 100 m spate, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, cu un timp (56sec91/100) la peste trei secunde de timpul sau de referinta. Inotatorul bacauan, medaliat cu aur la in 2018…

- Evenimentele sportive de la Jocurile Olimpice au debutat miercuri, 21 iulie, la Fukushima. Japonia a invins Australia, scor 8-1, in turneul de softball. Chiar daca fanilor nu li s-a permis accesul in arena, din cauza pandemiei de COVID-19, pe Azuma Sports Park și-a facut apariția un “spectator” nepoftit.…

- Veste trista pentru presa romaneasca. Jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi s-a stins din viața, la varsta de 29 de ani. Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in casa sa din București, luni seara, de catre cațiva apropiați, informeaza digisport.ro. Declarat in 2018 cel mai bun tanar jurnalist sportiv…

- Naționala de tineret va merge la Jocurile Olimpice dupa 57 de ani. Selecționerul Mirel Radoi are o teorie dupa care se ghideaza: daca tot ne calificam atat de rar la Olimpiada, trebuie sa venim cu rezultate de acolo, iar el vrea o medalie. Copiii lui Radoi de la tineret se pregatesc de aventura vieții!…

- Tanara Madalina Amaistroaie s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a castigat turneul final de calificare la tir cu arcul de la Paris, potrivit site-ului Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, potrivit Agerpres. In ultimul act, eleva antrenorilor Ioana Covaliu si Andrei Danila s-a…