Guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, Tom Wolf, a calificat miercuri declaratiile presedintelui Donald Trump privind "o frauda majora" in numararea voturilor ca fiind "un atac partizan" si a declarat ca statul sau munceste din greu pentru a numara peste un milion de buletine de vot prin corespondenta, relateaza Reuters. "Sa fie clar: Acesta este un atac partizan asupra alegerilor din Pennsylvania, voturilor noastre si democratiei", a declarat Tom Wolf intr-un mesaj pe Twitter. Let’s be clear: This is a partisan attack on Pennsylvania’s elections, our votes, and democracy.Our counties…