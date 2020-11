Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden 264 ndash; Donald Trump 214. Pentru a castiga oricare dintre candidati are nevoie de minimum 270 de voturi electorale electori Joe Biden conduce alegerile in urmatoarele state: Georgia, Pennsylvania si Nevada. Carolina de Nord si Alaska sunt conduse de Donald Trump.Republicanii au cerut oficial…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane mai depinde de numararea voturilor cetatenilor din cinci state: Pennsylvania, Georgia, Carolina de Nord, Arizona si Nevada; in rest, se stie pentru care din cei doi candidati sunt trimisi electorii din fiecare stat in Colegiul Electoral national, unde…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- Critici severe la adresa lui Donald Trump au fost formulate, saptamana aceasta, de senatorul republican Ben Sasse, care l-a calificat drept un lider "mediocru" si i-a prezis infrangerea la alegerile din 3 noiembrie, intr-o inregistrare facuta publica de media din SUA, informeaza, vineri, AFP., citata…

- Intr-un tweet postat in timp ce presedintele se afla internat la Walter Reed Medical Center pentru a fi tratat de Covid-19, acesta a scris: ”MAREATA NOASTRA SUA VREA&ARE NEVOIE DE STIMULENTE. COLABORATI SI FINALIZATI-L. Va multumesc!” Tweetul il implica mai mult pe Trump in conflictul referitor la ajutorul…

- Candidatul prezidential al Partidului Democrat din SUA, Joe Biden, a declarat ca, daca va castiga alegerile din noiembrie, va pastra o prezenta militara redusa in Irak si in Afganistan, si ca nu are in vedere o reducere majora a bugetului de aparare al Statelor Unite, transmite vineri dpa. Intr-un interviu…

- Inca o decizie controversata a președintelui SUA inainte de alegeri. Administratia Trump aproba foraje pentru petrol si gaze intr-o regiune protejata din Alaska Administratia Trump a anuntat ca a finalizat un plan care va permite forajele pentru petrol si gaze in regiunea protejata Arctic National Wildlife…