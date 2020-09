#alegeriSUA Patru state au dat startul votului anticipat în persoană Procesul de votare anticipata in persoana a inceput vineri in patru state americane pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa. Alegatorii se pot prezenta la urne in Dakota de Sud, Minnesota, Virginia si Wyoming. Vineri dimineata, sute de persoane au format cozi de asteptare la o sectie de vot din Fairfax, Virginia, potrivit relatarii CNN. Oficiali locali le-au spus reporterilor postului ca nu au vazut niciodata atat de multi alegatori prezentandu-se in prima zi. Cele mai multe state americane si capitala federala Washington D.C. permit votul anticipat fara ca alegatorul sa prezinte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca alegatorii din statul Carolina de Nord ar trebui sa voteze de doua ori in alegerile din noiembrie, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca votul lor a fost luat in calcul, informeaza joi Reuters. "Deci,…

- Joe Biden il acuza pe Donald Trump ca "a alimentat" violentele care au izbucnit in SUA in contextul manifestatiilor din ultimele zile, afirmand ca "esecul sau de a face apel la proprii sustinatori sa nu mai actioneze ca o militie armata" il face un presedinte "slab", relateaza AFP. "El nu poate opri…

- Presedintele american, Donald Trump, a incurajat joi Asociatia Nationala a Armelor sa se mute in Texas, la scurt timp dupa ce procurorii generali de stat din New York si Washington au anuntat procese impotriva organizatiei armelor, potrivit rador.ro.Citește și: Ludovic Orban a facut anunțul!…

- Furtuna tropicala Isaias a lovit, marti, coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Vantul violent, insotit de ploaie torentiala a provocat moartea a cel putin trei persoane - una din New York si doua in Carolina de Nord. De asemenea, milioane de perosoane au ramas fara electricitate, relateaza AFP…

- O serie de tornade au facut ravagii in statele americane Dakota de Nord si Minnesota in ultimele zile. Un om a murit, iar numeroase case si gospodarii au fost avariate. Unii localnici au avut curajul sa iasa din case si sa filmeze tornadele.

- Cele trei cele mai populate state ale federației americane stabilesc noi recorduri in ce privește numarul mare de cazuri zilnice de coronavirus. Exista, in acest moment, temeri cu privire la o creștere „apocaliptica” a numarului de cazuri in marile orașe din Texas, daca aceste tendințe continua, scrie…

- NASA si-a redenumit sediul general dupa prima femeie inginer de culoare al agentiei, Mary W. Jackson, care a fost si figura principala a filmului „Hidden Figures”, lansat in 2016, potrivit news.ro.Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a anuntat miercuri ca sediul din Washington D.C. al agentiei…