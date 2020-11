Democratului Joe Biden ii place sa isi aminteasca ca a crescut in orasul industrial Scranton, de aceea in ziua scrutinului prezidential de marti s-a intors in casa copilariei pentru a scrie un mesaj pe unul dintre pereti in speranta ca ii va purta noroc, informeaza AFP.



"De la aceasta casa, la Casa Alba, prin harul lui Dumnezeu', a scris el cu un stilou negru pe peretele sufrageriei, semnandu-se si adaugand data de 3 noiembrie.



Fotografia acestui mesaj a fost postata de unul din reporterii care l-a insoti marti pe candidatul democrat in Pennsylvania, unul dintre statele-cheie…