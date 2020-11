Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat marti ca decizia republicanilor de a contesta la Curtea Suprema 'Obamacare', reforma sistemului de asigurari de sanatate, care extindea semnificativ accesul la serviciile de ingrijire medicala, este "pur si simplu o cruzime si dezbina in mod…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, i-a spus marți șefului statului francez Emmanuel Macron ca dorește „revitalizarea relațiilor bilaterale și transatlantice, în special prin NATO și Uniunea Europeana”, care au fost adesea atacate de Donald Trump, potrivit AFP.În…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, se va adresa natiunii sambata la ora locala 20:00 (01:00 GMT, duminica) din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, dupa victoria anuntata de mass media americane, transmite AFP. "Presedintele ales Joe Biden se va adresa natiunii din Wilmington, in Delaware,…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a avertizat pe cancelarul german Angela Merkel si pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca este „inacceptabil” sa intervina in problema politica din Belarus, unde Alexandr Lukasenko sustine ca doar daca va fi impuscat vor avea loc noi alegeri.