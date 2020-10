Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a cerut sambata votul in favoarea candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, desi a estimat ca promisiunile acestuia fata de rezolvarea crizei climatice nu sunt suficient de ambitioase, potrivit agentiei EFE. ''Nu m-am implicat niciodata in partidele politice. Dar urmatoarele alegeri din SUA sunt mai presus de orice si merg dincolo de toate acestea'', a scris Greta Thunberg pe Twitter. Activista care a impulsionat miscarea 'Fridays for Future' remarca in continuare ca, ''din perspectiva climatica'', Biden…