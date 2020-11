Stiri pe aceeasi tema

- REZULTAT ALEGERI SUA. "Matematic, trebuie operata o renumarare completa, manuala, a tuturor (buletinelor) in fiecare comitat pentru ca diferenta este atat de mica. Aceasta va ajuta la construirea increderii", a declarat secretarul de stat al Georgiei, Brad Raffensperger, intr-o conferinta de presa.…

- Statul american Georgia va proceda la renumararea manuala a tuturor buletinelor de vot de la alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, dat fiind ca diferenta intre candidatul democrat Joe Biden si presedintele in functie, republicanul Donald Trump, a fost de doar 14.111 voturi, a anuntat miercuri…

- Georgia, statul in care Joe Biden și Donald Trump sunt aproape la egalitate, diferența fiind de puțin peste 1500 de voturi in favoarea lui Joe Biden, va efectua o renumarare a tuturor voturilor, conform secretarului de stat, Brad Raffensperger.

- Statul american Georgia, unde democratul Joe Biden si presedintele republican Donald Trump sunt aproape la egalitate in scrutinul prezidential american, va efectua o renumarare a voturilor, potrivit secretarului de stat local Brad Raffensperger, transmite AFP. Cursa in Georgia ''ramane prea…

- Cele mai noi date dupa numaratori partiale ale voturilor la alegerile prezidentiale din SUA arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, a trecut vineri in fata presedintelui Donald Trump si in statul Pennsylvania, transmite Reuters. Pennsylvania este al doilea stat dintre cele in care cursa…

- Presedintele american Donald Trump va cere o renumarare a voturilor din statul Wisconsin, unde contracandidatul sau democrat in alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, pare sa dispuna de un mic avans conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri directorul sau de campanie, Bill Stepien, potrivit…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…