- Secretarul american al Justitiei, Bill Barr, a declarat marti ca nu a constatat suficiente "fraude" pentru a invalida victoria lui Joe Biden la prezidentiale, contrar afirmatiilor lui Donald Trump, potrivit unui interviu acordat agentiei americane Associated Press, citat de AFP. "In stadiul…

- Presedintele in exercitiu american Donald Trump a afirmat - duminica - ca "nu-si va schimba opinia" privind acuzatiile sale fara proba de frauda electorala, in cursul primului sau interviu televizat dupa scrutinul prezidential castigat de democratul Joe Biden, relateaza AFP. "Nu este ca si cum cineva…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a postat sambata pe Twitter un video cu momentul in care l-a sunat pe presedintele ales Joe Biden, dupa ce principalele mass media il anuntau pe acesta drept castigator al scrutinului prezidential din 3 noiembrie, transmite EFE. We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4—…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''presedinte ales'' al SUA, intr-un moment in care candidatul democrat il devanseaza pe republicanul Donald Trump in mai multe state cheie unde nu s-a incheiat numararea…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, insista ca va fi reales, dupa ce se va finaliza numararea voturilor, cu toate ca rivalul sau democrat Joe Biden este in frunte in patru dintre statele considerate cheie si unde nu s-au stabilit inca rezultatele, relateaza vineri dpa, "Alegerile…

- Ultimele date arata ca presedintele american Donald Trump pierde teren in Pennsylvania, stat care reprezinta 20 de voturi in colegiul electoral, avand un avans de mai putin de 50.000 de voturi la fiecare noua transa de buletine de vot, relateaza dpa. In Arizona, care reprezinta 11 voturi…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane mai depinde de numararea voturilor cetatenilor din cinci state: Pennsylvania, Georgia, Carolina de Nord, Arizona si Nevada; in rest, se stie pentru care din cei doi candidati sunt trimisi electorii din fiecare stat in Colegiul Electoral national, unde…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans miercuri, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Reuters. Pana in acest moment, candidatul democrat Joe Biden…