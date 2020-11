Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a presedintelui republican Donald Trump a revendicat marti seara victoria in statul-cheie Florida, crucial pentru realegerea sa, in timp ce mass-media americana nu a anuntat invingatorul in acest stat, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Apar…

- Presedintele Donald Trump este dat invingator in Virginia de Vest, pe care a castigat-o si in 2016, potrivit Fox News si New York Times, relateaza AFP. In acelasi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie in Virginia. Aceasta victorie ii aduce lui Donald Trump cinci electori, in plus fata…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

- Fostul presedinte american Barack Obama va participa miercuri la un prim eveniment de campanie pe teren pentru a-l sustine pe fostul sau vicepresedinte Joe Biden, care il va infrunta la urne pe republicanul Donald Trump pe 3 noiembrie, relateaza AFP. ''Presedintele Obama se va…

- Aflat in imposibilitatea de a se deplasa timp de zece zile din cauza imbolnavirii cu COVID-19, presedintele republican Donald Trump a revenit luni pe scena de campania in statul Florida asigurand audienta ca este in "plina forma", cu 22 de zile inaintea alegerilor in care se va confrunta cu democratul…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden si-a facut marti publice cele mai recente declaratii fiscale pentru anul 2019, cu cateva ore inaintea dezbaterii cu contra-candidatul republican Donald Trump, in contextul in care presedintele american este tinta unor dezvaluiri in presa cu privire la…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden ar urma sa raporteze o colecta de fonduri record de peste 300 de milioane de dolari in luna august, relateaza marti ziarul New York Times, citand doua persoane familiarizate cu chestiunea, relateaza Reuters. Biden, care il devanseaza pe…