- Democratii vor dispune de o majoritate mai mica decat in prezent in Camera Reprezentantilor dupa alegerile din 3 noiembrie in care au incercat sa-si pastreze districtele pe care le castigasera in urma cu doi ani in dauna republicanilor, noteaza miercuri DPA.

- Republicanii au pastrat un loc in Senat, iar Tom Tillis a fost reales marti in Carolina de Nord, un obstacol pentru democratii lui Joe Biden care vad astfel cum se diminueaza sansele obtinerii majoritatii in camera superioara a Congresului american, transmite AFP. "Tocmai l-am sunat pe senatorul Tillis…

- Republicanii sunt asteptati sa isi mentina controlul in Senat, cu o majoritate de 53 la 47, iar democratii sa isi mentina controlul in Camera Reprezentantilor. Partidul Democrat va castiga patru sau cinci locuri suplimentare. In present detine 232 din cele 435 de mandate.

- Fostul medic al Casei Albe Ronny Jackson, cunoscut pentru faptul ca a laudat 'sanatatea excelenta' a lui Donald Trump, al carui sustinator fervent a devenit, a fost ales marti in Camera Reprezentantilor a Congresului american, conform proiectiilor posturilor CNN si MSNBC, preluate de AFP. Jackson,…

- Democrata Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentanta aripii de stanga a Partidului Democrat, s-a declarat invingatoare cu o larga majoritate in alegerile pentru Camera Reprezentantilor a Congresului SUA la care a candidat din partea statului New York, urmand sa obtina al doilea mandat, informeaza miercuri…

- Alianta de guvernare dintre Partidul Democrat si Partidul Socialistilor este subreda, iar democratii analizeaza serios daca sa mai ramana sau nu la guvernare. Declaratia apartine liderului PDM, Pavel Filip, facuta in cadrul unui briefing de presa.

- Joe Kennedy III, membru al celebrei dinastii politice, a pierdut un scrutin primar foarte urmarit in statul Massachusetts, in fața unui rival democrat care va candida acum impotriva republicanilor pentru un mandat in Senatul SUA. Trump a interpretat rezultatul alegerilor ca pe o victorie a stangii radicale…

- Joe Kennedy III a devenit primul membru al familiei Kennedy care pierde un scrutin in statul Massachusetts, dupa ce Ed Markey a castigat alegerile primare din Partidul Democrat pentru obtinerea unui loc in Senatul american, noteaza miercuri AFP si dpa. Dupa ce John Fitzgerald Kennedy a…