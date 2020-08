Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP.Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP. Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat pe Donald Trump ca, din pura "strategie politica", alimenteaza violentele care au izbucnit in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, noteaza AFP. "Am spus clar. Nu este loc pentru violenta, jafuri sau incendii. Niciunul.…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un atac virulent la adresa democratilor din opozitie, acuzandu-i ca incearca sa distruga modul de viata american, in contextul in care el ramane in urma in sondaje in fata rivalului sau democrat la Casa Alba, Joe Biden, in perspectiva alegerilor…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden a evocat joi un plan economic care incurajeaza cumpararea de produse americane si care vizeaza cresterea productiei interne, precum si a investitiilor guvernului in infrastructura si noile tehnologii, relateaza dpa si AFP. Biden (77 de ani),…

- Candidatul democrat la Casa Alba, care se lupta sa-si relanseze campania intrerupta de pandemie, trebuie sa prezinte joi dupa-amiaza o parte din acest plan, in timpul unei vizite la o fabrica din Dunmore, Pennsylvania, un stat-cheie in care spera sa-l invinga pe Donald Trump pe 3 noiembrie. Acest program…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- UPDATE – Democratul american Joe Biden il acuza pe presedintele Donald Trump ca este mai preocupat de realegerea sa decat de situatia tensionata din SUA, marcata de violente dupa moartea lui George Floyd, un afroamerican care a decedat la 25 mai din cauza folosirii excesive a fortei de catre un politist…