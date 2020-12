Stiri pe aceeasi tema

- Aliatii presedintelui republican Donald Trump au depus joi un recurs în urgenta la Curtea Suprema a SUA în care au cerut blocarea certificarii rezultatelor alegerilor din statul Pennsylvania, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta recurs a fost introdus dupa respingerea, sâmbata,…

- Curtea Suprema din statul american Pennsylvania a respins sambata o noua plangere depusa de echipa de campanie a lui Donald Trump care denunta nereguli in cadrul scrutinului prezidential, reducand astfel aproape la zero posibilitatea unei modificari a rezultatelor, relateaza AFP. Plangerea depusa de…

- Echipa de campanie a presedintelui republican Donald Trump a anuntat marti ca va initia un proces in Michigan, solicitand ca rezultatele alegerilor prezidentiale din acest stat sa nu fie certificate pana nu se poate verifica daca voturile au fost exprimate legal, informeaza miercuri Reuters. Acesta…

- Echipa de campanie a presedintelui american in exercitiu Donald Trump a formulat un recurs la un tribunal federal, in Pennsylvania, cu scopul de a-i impiedica pe oficialii locali sa certifice victoria presedintelui-ales Joe Biden in acest stat, relateaza Reuters.

- Un judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite a oferit vineri presedintelui Donald Trump o victorie partiala temporara in Pennsylvania prin decizia sa conform careia buletinele de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat sa fie tratate separat de alte buletine de vot, informeaza AFP. Magistratul…

- Filiera Partidului Republican din Pennsylvania a cerut vineri Curtii Supreme a Statelor Unite sa opreasca numararea buletinelor de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat-cheie in care democratul Joe Biden conduce in defavoarea presedintele Donald Trump, transmite AFP. In…

- O dezbatere in care trebuiau sa se confrunte senatorul republican Lindsey Graham, candidat la propria succesiune, si rivalul sau democrat a fost anulata vineri, pentru ca acest important aliat al presedintelui Donald Trump a refuzat sa se teste la COVID-19, noteaza AFP. Reprezentand Carolina de Sud…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…