- Marti este ultima zi cand pot fi facute publice rezultatele sondajelor de opinie cu tematica electorala pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020 din Republica Moldova, conform Comisiei Electorale Centrale.

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei anunța ca nu va avea observatori la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care urmeaza sa aiba loc pe 1 noiembrie. Și aceasta din cauza restricțiilor instituite de mai multe state cu privire la calatoriile in Republica Moldova, transmite IPN citind…

- Republica Moldova este in plina campanie electorala. In 3 saptamani vor fi alegeri pentru presedintele țarii. In cursa electorala au fost inregistrati 8 candidati, iar sondajele arata ca in turul doi de scrutin se vor duela actualul presedinte, pro-rusul Igor Dodon, si

- Alegerile prezidențiale din Republica Moldova urmeaza sa aiba loc la data de 1 noiembrie 2020. Este al doilea scrutin cand președintele Repulicii Moldova este ales prin vot direct de catre cetațeni. Pentru validarea primului tur de scrutin este necesara participarea a cel puțin 1/3 din numarul cetațenilor…

- Republica Moldova are nevoie de o politica responsabila și echilibrata. In ultimii ani, țara noastra a trecut prin multe provocari precum caderea regimului oligarhic, pandemia mondiala provocata de COVID-19, dar și cea mai severa seceta din istoria țarii. Acum, cetațenii Republicii Moldova merita sa…

- Daca duminica viitoare ar avea aloc alegerile prezidențiale, Igor Dodon ar obține cele mai multe voturi. sint datele ultimului sondaj Vox Populi - septembrie 2020, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Potrivit datelor, 41,6 la suta din cetațenii deciși sint gata…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova recomanda alegatorilor romani din Republica Moldova inscrierea ca alegator prin corespondenta la alegerile planificate in aceasta toamna pentru Camera Deputatilor si Senatul Parlamentului Romaniei. Recomandarea vine in contextul incertitudinilor legate de durata…