- Președintele in exercițiu Igor Dodon insoțit de Prima Doamna, Galina Dodon, și-a exercitat cu puțin timp in urma dreptul la vot, noteaza Noi.md. El a salutat prezența in numar mare a alegatorilor la secțiile de votare atit in țara, cit și peste hotare. Igor Dodon a declarat ca a votat pentru independența…

- Candidatul independent la functia de presedinte in alegerile din 15 noiembrie, Igor Dodon, si-a exprimat dreptul la vot, duminica, la ora 10.00. Presedintele in exercitiu a declarat ca a votat pentru independenta si statalitatea R. Moldova. Dodon a mentionat ca are incredere in viitorul R. Moldova.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cei mai cunoscuti analisti politici din Republica Moldova au comentat, pentru AGERPRES, perspectivele acestui stat dupa alegerile prezidentiale de duminica. Ei au analizat situatia politica atat din prisma unei victorii obtinute de actualul…

- Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, a lansat marți mai multe mesaje dure la adresa Maiei Sandu, candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, cu care se va confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. "Nu voi…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Comisia Electorala Centrala (CEC) a anuntat finalizarea procesului de centralizare a voturilor de la alegerile prezidentiale in toate cele 2.143 de sectii de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, dar si in cele 139 de sectii de votare…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care a candidat ca independent pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale de duminica, a transmis, dupa inchiderea urnelor, un mesaj de multumire pentru alegatorii…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, pro-europeana Maia Sandu, a lansat, duminica dimineata, un nou apel catre alegatori sa participe la scrutinul in urma caruia va fi desemnat…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pro-europeana, a lansat, vineri, un apel catre toti angajatii din sistemul bugetar sa nu participe "la schemele de fraudare a…