- "Am votat pentru prosperitatea comunitatii noastre, pentru dezvoltare, pentru locuri de munca bine platite, dar in primul rand am votat cu gandul de a nu lasa pe nimeni in urma. Fac apel la toti locuitorii sectorului 4 sa vina azi sa voteze pentru ca este extrem de important sa marcam ce dorim sa…

- Peste 18 milioane de romani sunt asteptati astazi la urne pentru a-si alege viitorii primari, presedintii de consilii judetene si consilierii locali si judeteni pentru urmatorii patru ani. Sectiile de vot din Romania s-au deschis la ora 7 si se vor inchide la ora 21. Citeste si: ALEGERI LOCALE…

- COMUNICAT DE PRESA Pentru ca in spațiul public au … Post-ul DAMBOVIȚA: Secțiile de votare vor primi intre 30 și 260 de maști, in caz ca alegatorii nu au apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intrebat, marti, daca va exista in sectiile de votare acea cabina speciala pentru cei cu simptome de COVID-19, Orban a raspuns: "Recomandarea noastra a fost catre toti cei care au simptome asociate si nu apuca sa fie diagnosticati sa ceara deplasarea urnei mobile. Vom deplasa urna mobila pentru a asigura…

- Cetațenii care merg la vot in 27 septembrie au obligația de a-și dezinfecta mainile la intrare in secțiile de votare. Guvernul anunța noi masuri pentru alegerile locale dupa cum declara șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Vezi și DOCUMENT: Starea de alerta, prelungita din…

- Intr-un interviu pentru Agerpres, Constantin-Florin Mituletu-Buica, șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), a vorbit despre regulile ce trebuie respectate la alegerile locale din 27 septembrie.Alegatorii care vor veni la vot la alegerile locale iși vor da jos masca obligatorie de doua ori, pentru…

- Alegatorii care vor veni la vot la alegerile locale din 27 septembrie iși vor da jos masca obligatorie timp de trei secunde, de doua ori, pentru a fi identificați de operatorul de tableta și de președintele secției de votare. In plus, alegatorii trebuie sa-și dezinfecteze mainile de doua ori, la intrarea…

- La alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, jurnaliștii romani nu au nevoie de acreditare, ei au acces in secțiile de votare și pot asista la operațiunile birourilor electorale din secțiile de votare numai in baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist. In acest sens, a se vedea…