Liberalii au castigat doua dintre cele cinci orase din judetul Vrancea, Panciu si Adjud, in timp ce PSD a castigat cu primarii in functie primariile de la Focsani, Odobesti si Marasesti, potrivit numaratorii paralele a USR-PLUS. Liberalii au reusit sa obtina peste 55% din voturile exprimate in municipiul Adjud, cu un candidat de numai 37 de ani aflat la prima candidatura, care l-a invins pe social-democratul Constantin Armencea, de 20 de ani primar al municipiului. De asemenea, la Panciu liberalii au obtinut, conform numaratorii paralele a USR-PLUS, circa 48% din voturi. La Odobesti si Marasesti,…