AlegeriLocale2020/Timiş: Candidatul USR-PLUS pentru primăria Timişoarei, Dominic Fritz, şi-a lansat proiectul electoral Candidatul USR-PLUS la fotoliul de primar al Timisoarei in alegerile locale din septembrie, Dominic Fritz, a declarat, duminica, la lansarea proiectului sau electoral, ca va fi un primar bun al municipiului, fiind increzator in victorie, intrucat timisorenii au ajuns "in punctul in care vor mai mult" si care "a insemnat intotdeauna, inceputul unei revolutii", la fel cum este si acum.



"Voi fi un primar bun al Timisoarei nu doar pentru ca am invatat administratie de la cei mai buni din Europa. Voi fi cel care va spune in fiecare zi ca ai ce sa faci (pentru a rezolva problemele, n.r.).… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

