AlegeriLocale2020/Nicuşor Dan: Salariul mediu în Bucureşti poate să ajungă la 1.400 euro/lună, după 4 ani de mandat în slujba cetăţeanului Candidatul sustinut de PNL pentru Primaria Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat ca salariul mediu in Bucuresti poate sa ajunga in patru ani de mandat ai unei administratii care lucreaza in slujba cetateanului si care are deschiderea de a conlucra cu specialisti la 1.400 de euro pe luna, de la 850 de euro pe luna, cat este in prezent.



"Bucurestiul are un mare viitor economic si un mare potential economic. (...) Asa cum am prezentat in proiectul pe care l-am prezentat public, salariul mediu al bucurestenilor poate sa ajunga in patru ani de mandat la 1.400 de euro pe luna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

