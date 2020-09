Stiri pe aceeasi tema

- Un raport lansat, joi, 10.09. a.c., de Avocatul Poporului și Societatea Academica din Romania (SAR), arata ca doar 5,66% dintre autoritațile publice locale din Romania respecta dreptul elevilor la burse școlare, conformandu-se in totalitate cadrului legal incident in materie.“La nivelul intregii tari,…

- "In multe scoli europene cursurile au si inceput. E necesar ca scoala sa inceapa. Specialistii spun ca in conditiile actuale pot incepe scolile. Trebuie sa avem o rezerva sanitara in cazul in care numarul de imbolnaviri incepe sa creasca. Decizia este la nivelul scolii impreuna cu Consiliul…

- "In sedinta de guvern de astazi am adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, achizitii facute de catre autoritatile publice locale sau inspectoratele scolare judetene. 500.000 de tablete necesare pentru inceputul…

- Radu Mihaiu, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL la Primaria Sectorului 2, si-a lansat miercuri candidatura, criticand administratia locala din ultimii 20 de ani si anuntand obiective precum: un serviciu de salubritate eficient, sustinerea comunitatii de afaceri, cresterea suprafetei de spatii verzi.…

- Autoritațile din sanatate recomanda ca elevii din anii terminali și cei din ciclul primar sa vina la școala zilnic, iar ceilalți sa invețe 50% online și 50% cu prezența fizica la școala.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul…

- Romanii nu vor putea sta la terase si in salile de jocuri de noroc pana la sosirea zorilor. Autoritatile au redus programul acestor localuri in sapte judete si in Bucuresti, pana la ora 23.

- Medicul a precizat ca "acesti copii trebuie sa fie cat mai aproape de viata lor scolara reala care presupune si interactiunea cu ceilalti copii, adica sa nu incercam sa ii transformam in niste cititori de tablete". De asemenea, Alexandru Rafila a declarat la Digi24 ca trebuie luate masuri…

- "Ar inseamna sa fim altfel, practic diferiti decat intreaga lume, decat toata Europa. Urmarim in fiecare zi tot ceea ce se intampla in Germania, in Franta, de asemenea, in Austria, in Elvetia, Spania. Toti incearca sa se obisnuiasca cu acest virus de tip nou. Viata intra in normal putin cate putin,…