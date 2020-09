Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat de primar al municipiului Lugoj, Francisc Boldea a transmis un mesaj in care mulțumește lugojenilor pentru colaborare și menționeaza ca, in cele trei mandate de primar, a incercat sa faca tot binele pentru oraș. “Am pierdut alegerile pentru…

- Alegerile de ieri au pus punct unei perioade zbuciumate de precampanie si campanie electorala intinsa, din cauza pandemiei de coronavirus, pe aproape un an. O perioada marcata, din pacate, de atacuri furibunde la persoana, de derapaje, de actiuni la limita legii si chiar dincolo de aceasta, de intoxicari…

- Ștefan Ilie (PNL) este noul primar al municipiului Tulcea, dupa numararea a peste 75% din secțiile de vot. De altfel, și candidatul PSD, Andaluzia Luca, și-a recunoscut pe Facebook infrangerea. Aceasta s-a clasat pe locul 2: „Le mulțumesc tuturor tulcenilor care au votat azi. Le mulțumesc celor care…

- Pentru PNL „este o zi istorica” RADIO ROMÂNIA ACTUALTAȚI ora 21:03:30. Ludovic Orban: Buna seara! Dati-mi voie sa începem declaratia conducerii Partidului National Liberal. Vreau sa le multumesc tuturor românilor care au aparat democratia, care s-au prezentat la vot în…

- Președintele Iohannis a mers, duminica dimineața, la vot. Primul om in stat și-a exprimat opțiunile electorale in Capitala, la o secție de votare amplasata la Liceul ”Jean Monnet”. ”Este o zi foarte importanta astazi, ziua votului pentru alegeri locale. Astazi ne alegem primarii, consilierii locali,…

- Biroul Electoral Central a stabilit, vineri, procedura care va fi urmata la alegerile locale in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal va semnala ca o persoana a mai votat o data in aceeasi zi.Potrivit hotararii adoptate de BEC,…

- Lupta pentru locul de primar al orașului TEIUȘ a inceput. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Mirel Vasile Halalai – PSD, Aura Alexandra Ardelean – USR-PLUS, Aurel Breaz – PNL, Octavian Rusu – PRO Romania, Andreea Pop – ALDE. Citește SONDAJ ALBA24: Cine…

- COMUNICAT DE PRESA Comitetul Executiv al PSD Dambovita a validat, ieri, 12.07.2020, candidații pentru alegerile locale ce se vor desfașura pe 27 septembrie. Reprezentanții tuturor organizațiilor dambovițene au aprobat, in unanimitate, listele cu propunerile pentru funcțiile de primari și consilieri…